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Власти Коми контролируют ситуацию с отопительным сезоном

Экономика и бизнес ТЭК
14 сентября, 17:50 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева
"Отопительный сезон начался во всех муниципалитетах республики, он проходит в штатном режиме, заявил врио главы региона Сергей Гапликов
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СЫКТЫВКАР, 14 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Власти Коми держат под контролем ситуацию с функционированием энергообъектов республики в связи с началом отопительного сезона, сообщил ТАСС в среду врио главы региона Сергей Гапликов.

"Отопительный сезон начался во всех муниципалитетах республики, он проходит в штатном режиме. Есть отдельные территории, которые по определенным причинам заслуживают к себе особого внимания. Это северные районы и прежде всего Воркута, но функционирование всех энергообъектов республики находится под постоянным контролем", - сказал он.

Повышенное внимание к проблеме отопительного сезона в Коми связано возбуждением уголовного дела о взятках в отношении бывших и нынешних руководителей ЗАО "Комплексные энергетические системы" (ЗАО "КЭС", правопреемником которого является ПАО "Т Плюс"). По данным следствия, взятки в сумме более 800 млн рублей давались бывшим членам правительства Коми за "установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы". Гендиректор энергохолдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик арестованы на 2 месяца, им предъявлено обвинение. Еще один бывший руководитель ЗАО "КЭС", бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, объявлен в розыск.

Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года - ЗАО "КЭС Холдинг") - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В Коми ей принадлежат ТЭЦ в Инте и Сосногорске, Сыктывкарские и Ухтинские тепловые сети, под оперативным управлением находятся ООО "Воркутинские ТЭЦ", которые полностью обеспечивают Воркуту теплом и горячей водой, за исключением отдаленных поселков.

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