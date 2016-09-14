Латвийская ж/д: решение прекратить транзит нефтеэкспорта из РФ может быть неокончательным

Мосгорсуд оставил экс-главу Коми Гайзера под арестом до 19 декабряПроисшествия 14 сентября, 19:44
Евгений Гинер поддержал идею потолка зарплат для молодых футболистовСпорт 14 сентября, 19:10
Эксперт: "Алмаз-Антей" сохранил место в рейтинге из-за ГОЗ и иностранных контрактовВоздушно-космическая оборона 14 сентября, 19:08
Фигуранты дела Гайзера будут допрошены по делу "Реновы"Происшествия 14 сентября, 19:02
Онлайн-дискуссия: какими будут профессии будущего?Общество 14 сентября, 19:02
Штайнмайер: Киев гарантировал соблюдение "режима тишины" в Донбассе с 15 сентябряМеждународная панорама 14 сентября, 18:59
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубамиЭкономика и бизнес 14 сентября, 18:37
Гинер полагает, что лимит на легионеров может измениться до ЧМ-2018Спорт 14 сентября, 18:36
"Роснефть" и ONGC подписали договор купли-продажи 11% акций "Ванкорнефти"Экономика и бизнес 14 сентября, 18:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Решение российской компании "Транснефть" прекратить к 2018 году экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии может быть неокончательным. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в среду президент "Латвийской железной дороги" (Latvijas Dzelzcels) Эдвинс Берзиньш.
"Я думаю, что это не окончательное решение. Очень надеемся предложить (им) выгодные условия", - заявил он.
"Мы уже работаем над тем, чтобы сохранить это (транзит). Мы можем предложить российским коллегам хорошую дорогу, хорошую инфраструктуру, хорошую, я бы сказал, цену, хорошую сохранность этих нефтепродуктов", - добавил Берзиньш.
При этом он заявил, что Latvijas Dzelzcels также работает и над поиском новых источников грузов для транзита.
"Транснефть" к 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив свои собственные мощности на Балтике, заявил ранее глава компании Николай Токарев. По его словам, в соответствии с поручением правительства компания переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты - Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Токарев сообщил, что в прошлом году через порты Прибалтики переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в этом году - 5 млн тонн.