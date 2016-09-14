Латвийская ж/д: решение прекратить транзит нефтеэкспорта из РФ может быть неокончательным

РИГА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Решение российской компании "Транснефть" прекратить к 2018 году экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии может быть неокончательным. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в среду президент "Латвийской железной дороги" (Latvijas Dzelzcels) Эдвинс Берзиньш.

"Я думаю, что это не окончательное решение. Очень надеемся предложить (им) выгодные условия", - заявил он.

"Мы уже работаем над тем, чтобы сохранить это (транзит). Мы можем предложить российским коллегам хорошую дорогу, хорошую инфраструктуру, хорошую, я бы сказал, цену, хорошую сохранность этих нефтепродуктов", - добавил Берзиньш.

При этом он заявил, что Latvijas Dzelzcels также работает и над поиском новых источников грузов для транзита.

"Транснефть" к 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив свои собственные мощности на Балтике, заявил ранее глава компании Николай Токарев. По его словам, в соответствии с поручением правительства компания переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты - Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Токарев сообщил, что в прошлом году через порты Прибалтики переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в этом году - 5 млн тонн.