Крупнейшая ЛЭП Дальнего Востока будет модернизирована в 2017 году

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ЯКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая на Дальнем Востоке линия электропередачи (ЛЭП), которая обеспечит надежное энергоснабжение нефтеперекачивающих станций трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) и потребителей в Мирнинском, Ленском и Олекминском районах Якутии, будет модернизирована в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК).
"В 2017 году будут выполнены все строительно-монтажные работы. Модернизация предполагает реконструкцию двух подстанций 220/10 кВ для троекратного увеличения электрической нагрузки - с 11 до 34 МВт, а также расширение подстанции "Пеледуй" с общей мощностью 47,8 МВт. Стоимость этих работ оценивается в 740 млн рублей", - отметили в компании.
На данный момент уже получено положительное заключение. Модернизируемые электросетевые объекты входят в состав воздушной линии 220 кВ "Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй". Это крупнейшая на Дальнем Востоке линия электропередачи, которая обеспечивает надежное энергоснабжение нефтеперекачивающих станций ВСТО и других потребителей в Мирнинском, Ленском и Олекминском районах республики.
В 2014 году на территории западного энергорайона Якутии "ДВЭУК" завершило строительство более 1,8 тыс. км линий электропередачи и пяти подстанций трансформаторной мощностью 402 МВА. С 2015 года компания приступила к расширению собственной электросетевой инфраструктуры для покрытия перспективных нагрузок нефтепровода ВСТО и присоединения объектов газопровода "Сила Сибири" (Якутский центр газодобычи).
Также компания "ДВЭУК" построит новую линию электропередачи для обеспечения вилюйской группы районов Якутии, где в настоящее время на участке "Сунтар - Нюрба" эксплуатируется аварийная линия электропередачи, которая полностью исчерпала свою пропускную способность. Обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением населения и промышленных потребителей Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского районов.
Строительство новой воздушной линии (ВЛ) позволит снять все ограничения на подключение новых потребителей и сократить расход дизельного топлива до 5 тыс. тонн в год. Соглашение предусматривает Республики Саха (Якутия) путем строительства ВЛ 220 кВ "Мирный - Сунтар - Нюрба" с подстанциями 220 кВ "Сунтар" и "Нюрба" (третий и четвертый пусковые комплексы).