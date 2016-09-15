"Трансойл" в I полугодии снизил объем перевозок на 4%, до 31 млн тонн

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Объем перевозок транспортно-логистической группы "Трансойл" собственным и арендованным подвижным составом в первом полугодии 2016 года снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,2 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

Компания подчеркивает, что уменьшение объема перевозок связано, в первую очередь, с сокращением переработки нефти в стране.

"Наибольшее снижение в общем объеме перевозки показали темные нефтепродукты - на 10%. При этом "Трансойл" продолжил программу переориентации на транспортировку светлых нефтепродуктов, доля которых в отчетном периоде превысила 54% против 51% в 2015 году", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в январе-июне 2016 года компания увеличила объем перевозок газового конденсата в адрес портов Балтийского бассейна в три раза до 357,7 тыс. тонн.

Транспортно-логистическая группа "Трансойл" состоит из одноименной транспортной и четырех сервисных компаний, обеспечивающих техническое обслуживание и ремонты подвижного и тягового составов. "Трансойл" с 2003 года предоставляет услуги грузовых перевозок в собственном и арендованном подвижном составе. Компания имеет 39 собственных локомотивов, обслуживаемых локомотивными бригадами и ремонтными подразделениями операционной компании "Трансойл-Сервис".

По состоянию на 30 июня 2016 года парк нефтебензиновых цистерн в управлении "Трансойла" составил 40 тыс. единиц.