Дочерняя компания "Лукойла" сохранит добычу нефти в Татарстане на уровне 1 млн тонн в год

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КАЗАНЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Дочерняя компания "Лукойла" - "Ритэк" в 2017 и 2018 годах сохранит добычу нефти в Татарстане на уровне в 1 млн тонн в год. Об этом в четверг сообщил генеральный директор "Ритэк" Николай Николаев на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
"Мы стабилизировали добычу на уровне 1 млн плюс 100-150 тыс. тонн. Последние 2 года программа добычи стабильно выполняется, в 2017-2018 годах мы защищаем бюджет с учетом того, чтобы по Татарстану этот уровень сохранить на планке в 1 млн и выше, - сказал Николаев. - По утилизации попутного газа мы достигли 95-97%. Я подчеркиваю, что это полезное использование - это или собственная генерация, или используется для повышения нефтеотдачи пластов".
Как уточнил Николаев, "Ритэк" работает в Татарстане с 1995 года, за это время накопленная добыча составила более 13 млн тонн нефти. У компании в разработке 19 месторождений на территории республики, "Ритэк" обеспечивает работой более 400 штатных сотрудников с учетом аутсорсинга - около 3 тыс. человек.
"Ритэк" владеет лицензиями на право пользования недрами с целью поиска, разведки и добычи углеводородного сырья в Волгоградской, Самарской, Ульяновской и Астраханской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Пермском крае, в Татарстане, Удмуртии и Калмыкии. Помимо добычи нефти и газа, одно из основных направлений деятельности - создание и внедрение новых технологий, техники и оборудования для освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов.