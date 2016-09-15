Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дочерняя компания "Лукойла" сохранит добычу нефти в Татарстане на уровне 1 млн тонн в год

Экономика и бизнес ТЭК
15 сентября, 15:29 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Алексей Угаров
"Ритэк" работает в Татарстане с 1995 года, за это время накопленная добыча составила более 13 млн тонн нефти
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Дочерняя компания "Лукойла" - "Ритэк" в 2017 и 2018 годах сохранит добычу нефти в Татарстане на уровне в 1 млн тонн в год. Об этом в четверг сообщил генеральный директор "Ритэк" Николай Николаев на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Мы стабилизировали добычу на уровне 1 млн плюс 100-150 тыс. тонн. Последние 2 года программа добычи стабильно выполняется, в 2017-2018 годах мы защищаем бюджет с учетом того, чтобы по Татарстану этот уровень сохранить на планке в 1 млн и выше, - сказал Николаев. - По утилизации попутного газа мы достигли 95-97%. Я подчеркиваю, что это полезное использование - это или собственная генерация, или используется для повышения нефтеотдачи пластов".

Как уточнил Николаев, "Ритэк" работает в Татарстане с 1995 года, за это время накопленная добыча составила более 13 млн тонн нефти. У компании в разработке 19 месторождений на территории республики, "Ритэк" обеспечивает работой более 400 штатных сотрудников с учетом аутсорсинга - около 3 тыс. человек.

"Ритэк" владеет лицензиями на право пользования недрами с целью поиска, разведки и добычи углеводородного сырья в Волгоградской, Самарской, Ульяновской и Астраханской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Пермском крае, в Татарстане, Удмуртии и Калмыкии. Помимо добычи нефти и газа, одно из основных направлений деятельности - создание и внедрение новых технологий, техники и оборудования для освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рейс "Грозный авиа" не выпускают из Воронежа из-за долгов сторонней компании
2
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
5
ЕС продлил действие черного списка для РФ и Украины
6
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыск
7
Минобороны Польши рассекретит материалы об авиакатастрофе под Смоленском
Темы дня
Реклама