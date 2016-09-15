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Предприятия Татарстана увеличат поставки подразделениям "Лукойла" до 10 млрд рублей

Экономика и бизнес ТЭК
15 сентября, 16:04 UTC+3
Прирост составит 1 млрд рублей в денежном выражении
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КАЗАНЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Предприятия Татарстана в 2016 году увеличат поставки продукции подразделениям "Лукойла" на 1 млрд рублей, до 10 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на встрече главы Татарстана с первым исполнительным вице-президентом "Лукойла" Равилем Магановым.

"В 2015 году объем поставок республиканскими предприятиями для нужд компании "Лукойл" превысил 9 млрд рублей, и мы надеемся, что в этом году будет больше 10 млрд рублей", - сказал Каримов. Он отметил, что ведущая нефтяная компания Татарстана "Татнефть" кроме добычи нефти нефти занимается ее глубокой переработкой, поставляя нефтепродукты для нужд "Лукойла". "Взаимные поставки осуществляются, по прошлому году их общая сумма превысила 10,5 млрд рублей", - пояснил Каримов.

"Компания "Камаз" ведет сотрудничество с компанией "Лукойл", поставив по прошлому году 136 единиц продукции на сумму 544 млн рублей и заинтересована в расширении ассортимента, с учетом того, что "Камаз" выпускает самые современные автомобили", - отметил министр. Каримов также рассказал, что "Лукойл" также закупает в Татарстане погружные и центробежные насосы, энергоэффективные электромоторы, газотурбинные двигатели, компрессоры.

Вице-президент "Лукойла" сегодня в Казани наградит победителей VII конкурса социальных и культурных проектов "Лукойл".

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