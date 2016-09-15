Инвестиции "Газпрома" в газификацию Киргизии составят 100 млрд руб. до 2030 г.

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций "Газпрома" в газификацию Киргизии составит 100 млрд рублей до 2030 года, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Реализуется генеральная схема газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года, которая предусматривает доведение уровня газификации в этой стране с нынешних 22% до 60%. Общий объем инвестиций "Газпрома" составит 100 млрд рублей", - сказал Ушаков. Тема кооперации России и Киргизии в сфере энергетики будет затронута в ходе встречи президента России Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым.
В настоящее время "Газпром" ведет активную деятельность в республике, обеспечивая бесперебойные поставки газа в страну, осуществляет модернизацию газотранспортной и газораспределительной сети, а также разведку ряда углеводородных месторождений. Кроме того, Ушаков напомнил, что с 2011 года Россия осуществляет беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Киргизию. Так, объем поставок в 2015 году составил 1,17 млн тонн, а в январе-июле 2016 года - 563 тыс. тонн. Также после подписания 6 июня текущего года соглашения о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов была создана правовая база для беспошлинных поставок из России в Киргизию сырой нефти.
В ходе беседы лидеров двух стран будет также поднят вопрос о сотрудничестве в ряде отраслей киргизской экономики. Так, наращивает свою работу российско-киргизский фонд развития, специально созданный для модернизации экономики республики. Уставный капитал этого фонда сформирован за счет взносов России и составляет $500 млн. На реализацию проектов фонда также планируется привлечь не менее $500 млн в виде льготных кредитов. В настоящее время при его содействии на территории Киргизии реализуются 20 проектов на общую сумму более $113 млн.
Помощник президента напомнил, что Россия регулярно оказывает Киргизии масштабную финансовую поддержку для стабилизации бюджета республики. Всего с 2012 года Россией было предоставлено $225 млн.