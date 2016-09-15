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Эксперт: Индия полностью удовлетворена безопасностью построенных Россией АЭС

Экономика и бизнес ТЭК
15 сентября, 16:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Елизавета Царицына
Всего Россия планирует построить в Индии до 25 атомных реакторов в различных регионах
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МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Елизавета Царицына/. Индия полностью удовлетворена безопасностью построенных Россией АЭС в стране. Такое мнение ТАСС высказал член Комиссии по атомной энергии Индии, бывший глава департамента атомной энергии в правительстве Индии Малур Рамасвами Шринивасан.

"Индия полностью удовлетворена безопасностью российских реакторов", - сказал он, выразив надежду, что Россия и Индия договорятся о локализации оборудования для атомных станций.

РФ и Индия много лет сотрудничают в атомной сфере. Первый энергоблок АЭС "Куданкулам", построенный при участии Росатома, уже сдан в коммерческую эксплуатацию. Строительство второго также завершено. Всего Россия планирует построить в Индии до 25 атомных реакторов в различных регионах.

По мнению бывшего министра нефти и газа Индии, одного из лидеров партии Индийский национальный конгресс (ИНК) (при которой было подписано соглашение о сооружении АЭС "Куданкулам" и началось строительство первых двух энергоблоков) Мани Шанкара Айяра, Индии особенно важны эффективность работы станции и ее безопасность.

"Индия приветствует шаги России в этом направлении. Мы желаем ей (России) успехов в том, чтобы АЭС "Куданкулам" стала примером для всего мира. Если станция будет и впредь демонстрировать эффективность и безопасность, то сомнений в успешном сотрудничестве между Россией и Индией в сфере атомной энергетики быть не может", - подчеркнул Айяр.

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