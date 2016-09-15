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"Транснефть-ТСД" выполнила лазерное сканирование строящихся резервуаров на НПС "Крымская"

Экономика и бизнес ТЭК
15 сентября, 17:01 UTC+3
По окончанию строительства НПС-4 "Крымская" войдет в структуру действующей ЛПДС "Крымская"
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САМАРА, 15 сентября. /ТАСС/. ООО "Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция" ведет строительство четырех резервуаров на площадке нефтеперекачивающей станции (НПС-4) "Крымская" в рамках программы развития магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сооружение четырех резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) объемом по 10 тыс. кубометров каждый предусмотрено двумя инвестиционными проектами:

- резервуар №101.3 - в рамках проекта "Юг. 1 этап. Строительство лупингов для нефтепровода "Тихорецк- Новороссийск-3". ЛПДС "Крымская". 4 участок строительства";

- резервуары №101.1, 101.2 и 101.4 - в рамках проекта "Расширение пропускной способности магистрального нефтепровода (МН) Крымск - Краснодар для поставки нефти на Ильский НПЗ. 2 этап".

В соответствии с действующими нормативными документами ПАО "Транснефть", специалистами АО "Транснефть - Диаскан" во взаимодействии с представителями ООО "Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция" в июле-августе 2016 выполнена процедура первого этапа лазерного сканирования резервуаров № 101.1, 101.2 и 101.3. Кроме того, измерения дублировались с помощью геодезических приборов, таких как тахиометр.

Сканирование показало, что отклонения смонтированных поясов от проектной формы резервуаров не превышают нормативно допустимых, и работы по монтажу могут быть продолжены.

Строительство одного из резервуаров (№101.3), из числа прошедших проверку с помощью лазерного сканирования, планируется завершить в конце сентября 2016 года.

По окончанию строительства НПС-4 "Крымская" войдет в структуру действующей ЛПДС "Крымская".

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