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"Лукойл" готов частично профинансировать подъем затопленных нефтепроводов в Татарстане

Экономика и бизнес ТЭК
15 сентября, 17:49 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Алексей Угаров
Проект подъема нефтепроводов уже разработан сотрудниками "Ритэка"
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КАЗАНЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. "Лукойл" готов частично профинансировать подъем нефтепроводов, затопленных в советское время в Татарстане при строительстве Нижнекамского водохранилища, которые представляют угрозу для экологии. Об этом в четверг сообщил генеральный директор дочерней компании "Лукойла" "Ритэк" Николай Николаев на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Нам согласовали определенные статьи затрат по этому мероприятию, сейчас нужно подключить республиканские и федеральные структуры, которые могли бы поучаствовать в решении этой проблемы", - сказал Николаев. "Это наша совместная беда и мы понимаем, что нам нужно совместно решать", - добавил он.

По словам Николаева, проект подъема нефтепроводов уже разработан сотрудниками "Ритэка". "Мы провели за прошлый год большой комплекс водолазных исследований, сделали карту расположения этих трубопроводов, которые находятся в земле под водой, мы сделали проект, прошли необходимые экспертизы для того, чтобы работать", - пояснил Николаев. Он уточнил, что сейчас "Ритэк" необходимо "найти формулу, как совместно профинасировать проект".

Минниханов сообщил, что власти Татарстана готовы поучаствовать в подъеме нефтепроводов. "Давайте поработаем, это наша общая проблема, это наследие такое, живем с этим... Чем дольше живем, тем больше проблем может быть, давайте запишем в протокол", - сказал Минниханов.

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