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Крымский "Черноморнефтегаз" в январе-августе существенно увеличил добычу углеводородов

Экономика и бизнес ТЭК
16 сентября, 10:16 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Единственное в Крыму предприятие "Черноморнефтегаз", ведущее разведку и добычу нефти и газа на шельфе у берегов Крымского полуострова, увеличило добычу природного газа, нефти и конденсата, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"При плане добычи природного газа в 1,11 млрд кубометров, фактически добыто 1,14 млрд кубометров. Газового конденсата добыто на 3 тыс. тонн больше, до 32,4 тыс. тонн, нефти на 0,4 тыс. тонн - до 4,43 тыс. тонн", - уточнили в компании.

Объем активного газа, который закачивается в подземное газовое хранилище, обеспечивающее потребности крымчан в зимний период, составляет свыше 1 млрд кубометров.

"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и на сухопутной части Крымского полуострова. Предприятие обеспечивает бесперебойную транспортировку природного газа по системе магистральных газопроводов, его хранение в Глебовском подземном хранилище газа.

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