Крымский "Черноморнефтегаз" в январе-августе существенно увеличил добычу углеводородов

"Трансконтейнер" 22 сентября начнет размещение биржевых бондов на 5 млрд руб.Транспорт 16 сентября, 11:57
Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины условного противника на КамчаткеАрмия и ОПК 16 сентября, 11:33
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсацийПроисшествия 16 сентября, 11:29
Размер книги заявок на евробонды Globalports превысил $1 млрдТранспорт 16 сентября, 11:27
Первый контейнерный поезд из китайского Гуанчжоу прибыл в Калужскую областьТранспорт 16 сентября, 11:22
Уральский литейщик ищет место для "неприкаянного" памятника Николаю IIНовости Урала 16 сентября, 11:18
Российской госохране исполняется 135 летПолитика 16 сентября, 10:59
ГК "Фармконтракт" идет в спортНовости партнеров 16 сентября, 10:59
Американский телеведущий взъерошил волосы ТрампаМеждународная панорама 16 сентября, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Единственное в Крыму предприятие "Черноморнефтегаз", ведущее разведку и добычу нефти и газа на шельфе у берегов Крымского полуострова, увеличило добычу природного газа, нефти и конденсата, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"При плане добычи природного газа в 1,11 млрд кубометров, фактически добыто 1,14 млрд кубометров. Газового конденсата добыто на 3 тыс. тонн больше, до 32,4 тыс. тонн, нефти на 0,4 тыс. тонн - до 4,43 тыс. тонн", - уточнили в компании.
Объем активного газа, который закачивается в подземное газовое хранилище, обеспечивающее потребности крымчан в зимний период, составляет свыше 1 млрд кубометров.
"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и на сухопутной части Крымского полуострова. Предприятие обеспечивает бесперебойную транспортировку природного газа по системе магистральных газопроводов, его хранение в Глебовском подземном хранилище газа.