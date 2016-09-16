Крымский "Черноморнефтегаз" в январе-августе существенно увеличил добычу углеводородов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Единственное в Крыму предприятие "Черноморнефтегаз", ведущее разведку и добычу нефти и газа на шельфе у берегов Крымского полуострова, увеличило добычу природного газа, нефти и конденсата, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"При плане добычи природного газа в 1,11 млрд кубометров, фактически добыто 1,14 млрд кубометров. Газового конденсата добыто на 3 тыс. тонн больше, до 32,4 тыс. тонн, нефти на 0,4 тыс. тонн - до 4,43 тыс. тонн", - уточнили в компании.

Объем активного газа, который закачивается в подземное газовое хранилище, обеспечивающее потребности крымчан в зимний период, составляет свыше 1 млрд кубометров.

"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и на сухопутной части Крымского полуострова. Предприятие обеспечивает бесперебойную транспортировку природного газа по системе магистральных газопроводов, его хранение в Глебовском подземном хранилище газа.