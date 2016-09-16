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Добыча нефти в Азербайджане за 8 месяцев выросла на 1,2%, до 28,16 млн тонн

Экономика и бизнес ТЭК
16 сентября, 11:15 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева
Правительство прогнозирует добычу нефти в Азербайджане в 2016 году на уровне 40,7 млн тонн, газа - 29,3 млрд кубометров
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БАКУ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Азербайджан в январе-августе 2016 года увеличил добычу нефти на 1,2%, до 28,159 млн тонн, газа - на 5,6%, до 19,764 млрд кубометров, сообщил Госкомстат республики в пятницу.

Правительство прогнозирует добычу нефти в Азербайджане в 2016 году на уровне 40,7 млн тонн, газа - 29,3 млрд кубометров.

В 2015 году в республике было добыто 41,7 млн тонн нефти и 29,7 млрд кубометров газа.

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