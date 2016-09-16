РИГА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия хочет стать участником транспортного проекта "Новый шелковый путь", учитывая решение российской компании "Транснефть" прекратить к 2018 году экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии. Такое мнение в пятницу высказала глава общества "Балтийская ассоциация - транспорт и логистика" (БАТЛ) Инга Антане в интервью Латвийскому телевидению.

Антане возлагает большие надежды на предстоящий в Риге в начале ноябре саммит глав правительств стран Центральной и Восточной Европы и Китая в формате "16+1", на котором будет обсуждаться "Новый шелковый путь". Участие республики в этом маршруте в настоящее время "фактически является единственной возможностью для того, чтобы Латвия не оказалась в транзитной изоляции", считает она. "Мы должны там быть. Мы очень надеемся, что будем частью "Шелкового пути", - отметила глава БАТЛ.

"Именно у Латвии и других стран Балтии есть морские порты с выходом как на скандинавский рынок, так и российский, и такая возможность имеется у не очень большого количества стран", - подчеркнула Антане.

Она заметила, что сокращение объемов грузооборота в Латвии началось еще в 2015 году, особенно в Вентспилсском свободном порту. О ситуации были проинформированы ответственные должностные лица, которых также призвали пересмотреть и разработать конкурентоспособные тарифы, чтобы сохранить Латвии статус транзитного государства. "Я считаю, что падение грузопотока в Латвии можно оценивать как драматическое, особенно учитывая последнее заявление России, что к 2018 году она может полностью прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии, в том числе и Латвию. Поэтому наша ассоциация и входящие в нее предприятия считают, что складывается драматическая ситуация в отрасли, особенно с учетом того, что транзит является второй самой крупной и исторически значимой отраслью Латвии, которая приносит экономике страны примерно 1 млрд евро в год", - сказала она.

"Транснефть" к 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив свои собственные мощности на Балтике, заявил ранее глава компании Николай Токарев. По его словам, в соответствии с поручением правительства компания переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты - Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Токарев сообщил, что в прошлом году через порты Прибалтики переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в этом году - 5 млн тонн.

Идея создания транспортного, энергетического, торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Ориентировочное название проекта (новый "Шелковый путь") отсылает к торговым маршрутам средневековья, связывавшим Восточную Азию со Средиземноморьем.