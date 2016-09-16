"Газпром нефть" открыла крупнейший в РФ научно- исследовательский центр битума

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть - Битумные материалы" - создал крупнейший в России специализированный научно-исследовательский центр (НИЦ) битумных материалов. Об этом говорится в сообщении компании.

Научно-исследовательский центр "Газпром нефти" работает на базе принадлежащего компании Рязанского завода битумных материалов.

Битумная и асфальтобетонная лаборатории НИЦ позволяют изучать не только битумы, выпускаемые производителями, но и асфальтобетонные смеси, которые готовятся на их основе дорожно-строительными организациями. В компании отмечают, что такой подход позволяет проводить комплексные исследования и разрабатывать рецептуры материалов, гарантированно способствующие увеличению срока службы дорожного покрытия.

"Газпромнефть - Битумные материалы" (ООО "Газпромнефть - БМ") - дочернее предприятие "Газпром нефти", специализирующееся на производстве и реализации битумной продукции. Создано в октябре 2014 года. Компания занимает лидирующие позиции на битумном рынке России. Ежегодный объем реализации битумной продукции "Газпромнефтью-БМ" составляет 1,7 млн тонн в год.

Производственные мощности расположены в Москве, Вязьме, Омской, Ярославской и Рязанской областях, а также в Казахстане и Сербии. В ассортимент продукции входят дорожные, строительные и кровельные битумы, полимерно- битумные вяжущие (ПБВ), полимерно-модифицированные битумы (ПМБ G-Way Styrelf), битумопроизводные материалы (мастики, герметики, битумные эмульсии).

"Газпром нефть" осуществляет поставки битумных материалов в регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья различными видами транспорта.