Кронштадтский морской завод отремонтировал газотурбинный двигатель для "Газпрома"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Кронштадтский морской завод завершил ремонт газотурбинного двигателя для ПАО "Газпром", сообщил в пятницу ТАСС представитель пресс-службы предприятия.

Оборудование отправлено в Ухту, где оно будет использоваться на компрессорной станции для обеспечения транспортировки природного газа.

"Газотурбинный двигатель ДР59Л, который сейчас сдан заказчику, поступил на завод весной 2015 года для прохождения капитального ремонта. При проведении ремонтных работ в Кронштадте по ряду позиций использовались импортозамещающие технологии, - отметил собеседник агентства. - В плане 2016 года по ремонту конвертированных судовых двигателей для нужд газоперекачивающих станций - пять блоков ГПА-10, по одному двигателю ДР59Л и ДЦ59, энергоустановка КМЧ-16".

Специализированное газотурбинное производство Кронштадтского морского завода занимается ремонтом судовых двигателей с 1967 года, а с 1996 года ремонтирует конвертированные судовые двигатели и агрегаты для газоперекачивающих станций дочерних предприятий ПАО "Газпром". За 20 лет Кронштадтским морским заводом отремонтировано более 150 двигателей ДР59Л и более 60 блоков ГПА-10.

До конца 2016 года в соответствии с контрактом кронштадтскому заводу предстоит завершить ремонт и отгрузить еще три блока ГПА-10, а также провести большие работы по сборке энергоустановки КМЧ-16 с двигателем ДЖ59 для энергетиков Салехарда.

Кронштадтский морской завод - предприятие, входящее в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Это крупнейшее судоремонтное предприятие Северо-Запада России, основанное в 1858 году. Ежегодно здесь проходят ремонт более 100 кораблей и судов. Одним из сданных в 2016 году объектов завода стал корабль номер 1 ВМФ России - крейсер "Аврора".