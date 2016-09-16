"Газпром" и Астраханская область направят на газификацию северных районов 15 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. "Газпром" начал реализацию крупного проекта газификации северных районов Астраханской области. Общий объем инвестиций составит 15 млрд рублей, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Жилкин на торжественной церемонии начала строительства магистрального газопровода-отвода.

"Проект дорогой, это 12 млрд рублей (выделит "Газпром" - прим. ТАСС). Наша задача - регионального правительства и муниципалитетов - построить внутрипоселковые сети, а это тоже более 3 млрд рублей. Сегодня начинается этот грандиозный проект, который, конечно, многие годы просили жители северных районов нашего региона", - отметил Жилкин.

Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в пятницу началось строительство магистрального газопровода-отвода "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" - ключевого звена в газификации Ахтубинского, Харабалинского и Черноярского районов. Он включает в себя газопровод из стальных труб протяженностью 79,9 км, инженерно-технические средства охраны, три газораспределительные станции, дома операторов, ряд подъездных автомобильных дорог к сооружениям на объекте. Реализовать этот проект стоимостью 3,2 млрд рублей должны к концу марта 2018 года.

Уровень газификации Астраханской области сейчас составляет 85,3%. Неохваченными остаются северные районы региона: Ахтубинский, Харабалинский и Черноярский. В настоящее время продолжается разработка проектно-сметной документации по магистральному газопроводу-отводу "Харабали - Ахтубинск 2 - Ахтубинск 1". Сроки начала его строительства будут определены после завершения работ на газопроводе-отводе "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали".