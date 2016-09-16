"Дочка" Росатома ожидает восстановления рынка урана не ранее 2020 года

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Урановый холдинг АО "Атомредметзолото" (АРМЗ, входит в ГК "Росатом") ожидает восстановления рынка урана не ранее 2020 года, сообщила журналистам заместитель гендиректора по стратегии и развитию бизнеса компании Марина Либоракина.

"Рынок урана сейчас находится в сложном положении. Это не первый раз в истории", - отметила она.

По словам Либоракиной, холдинг вместе со всем рынком ожидает его восстановления не ранее 2020 года, однако на ситуацию повлияют темпы развития атомной энергетики в мире.

В этой связи топ-менеджер отметила, что сейчас все компании занимаются оптимизацией инвестиционных проектов.

"Мы существенно снизили себестоимость добычи, более чем на 30% на Приаргунском производственном горно-химическом объединении. Это произошло благодаря реструктуризации по типам производства. Прогноз (восстановления рынка - прим. ред.) - это действия, которые зависят от нас", - резюмировала топ-менеджер АРМЗ.

Мировой рынок урана обрушила авария на японской АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года, из-за которой многие государства мира приостановили развитие атомной энергетики. Незадолго до аварии уран стоил $73. С февраля 2011 года спотовая цена на природный уран упала на 53%.