"Дочка" Росатома ожидает восстановления рынка урана не ранее 2020 года

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ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Урановый холдинг АО "Атомредметзолото" (АРМЗ, входит в ГК "Росатом") ожидает восстановления рынка урана не ранее 2020 года, сообщила журналистам заместитель гендиректора по стратегии и развитию бизнеса компании Марина Либоракина.
"Рынок урана сейчас находится в сложном положении. Это не первый раз в истории", - отметила она.
По словам Либоракиной, холдинг вместе со всем рынком ожидает его восстановления не ранее 2020 года, однако на ситуацию повлияют темпы развития атомной энергетики в мире.
В этой связи топ-менеджер отметила, что сейчас все компании занимаются оптимизацией инвестиционных проектов.
"Мы существенно снизили себестоимость добычи, более чем на 30% на Приаргунском производственном горно-химическом объединении. Это произошло благодаря реструктуризации по типам производства. Прогноз (восстановления рынка - прим. ред.) - это действия, которые зависят от нас", - резюмировала топ-менеджер АРМЗ.
Мировой рынок урана обрушила авария на японской АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года, из-за которой многие государства мира приостановили развитие атомной энергетики. Незадолго до аварии уран стоил $73. С февраля 2011 года спотовая цена на природный уран упала на 53%.