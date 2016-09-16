Урановый холдинг АРМЗ снизил в 2015 г. себестоимость добычи урана на 10%

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Предприятия уранового холдинга "Атомредметзолото" (АРМЗ, входит в Росатом) снизили себестоимость добываемого в России урана на 10% в прошлом году и увеличили производство на 2% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом ТАСС сообщила замгендиректора по стратегии и развитию бизнеса холдинга Марина Либоракина.
По ее словам, этого удалось достичь, главным образом, за счет реализации комплекса мероприятий по повышению эффективности основного производства и сокращению затрат.
"Уранодобывающая отрасль России полностью ориентирована на обеспечение сырьевых потребностей российской атомной энергетики и растущего портфеля зарубежных заказов госкорпорации "Росатом", - отметила она. - Мы полностью обеспечены собственной добычей и вторичным сырьем (в виде урана, добытого и переработанного ранее). Причем горизонты обеспеченности достигают 80 лет".
По словам топ-менеджера, по объему контролируемой минерально-сырьевой базы урана Росатом находится на втором месте в мире (на начало 2016 г. - более 734 тысяч тонн урана - прим. ред.).
Либоракина подчеркнула, что в сфере добычи и поставок природного урана госкорпорацией "неуклонно выполняются все обязательства - и межгосударственные, и контрактные".
"С учетом этого мы продолжаем развитие добывающих активов даже в условиях "постфукусимской" депрессии, когда рыночные цены на уран упали до уровней 11-летней давности", - сказала она.
По словам Либоракиной, важно "работать не на склады", содержание которых требует затрат, а продолжать сбалансированное развитие добычи адекватной потребностям - собственным и зарубежных заказчиков.
"Сегодня, и наши ключевые проекты на основных производственных площадках тому подтверждение, создается задел, который будет востребован при улучшении ситуации на мировом рынке", - отметила она, добавив, что этот задел будет востребован как фундамент для продвижения комплексных новейших технологий в атомной отрасли.