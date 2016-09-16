Венгрия ожидает информации о заключении ЕК по вопросу АЭС Пакш-2 через несколько недель

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ЛОНДОЕ, 16 сентября. /ТАСС/. Венгрия ожидает информации о заключении Еврокомиссии по вопросу АЭС Пакш-2 через несколько недель, сообщил в ходе WNA Symposium в Лондоне уполномоченный правительства Венгрии по вопросам расширения АЭС "Пакш" Атилла Асоди.
"Мы надеемся получить информацию от Еврокомиссии через несколько недель",- сказал он, отвечая на вопрос о конкретных планах по строительству станции.
Он напомнил, что 9 сентября Венгрию посетил еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович, который отметил, что вопрос близок к своему разрешению.
"Мы должны дождаться опубликования этого решения, надеюсь, это произойдет через несколько недель",- подчеркнул Асоди.
АЭС "Пакш" была введена в эксплуатацию в 1982 году и является единственной атомной электростанцией в стране. На сегодняшней день она имеет четыре активных энергоблока, работающих на советских реакторных установках типа ВВЭР-440 В-213. В январе 2014 года РФ и Венгрия подписали соглашение, предусматривающее строительство силами госкорпорации "Росатом" двух новых энергоблоков АЭС "Пакш" общей мощностью 2,2 тыс. МВт. Общая стоимость проекта оценивается в 12 млрд евро.