"Зарубежнефть" планирует снизить операционные расходы на 10% в 2016 г.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Зарубежнефти" утвердил план по снижению операционных расходов компании на 10% в 2016 г. Об этом говорится в сообщении компании.

В релизе отмечается, что подобные меры позволят сохранить устойчивость компании и обеспечить выполнение ключевых показателей.

Совет директоров также одобрил программу отчуждения непрофильных активов, которая включает в себя 32 объекта. За восемь месяцев 2016 года "Зарубежнефтью" реализовано девять непрофильных активов, до конца года запланирована реализация пяти активов.

Кроме того, была утверждена актуализированная программа инновационного развития на 2016-2020 гг. с перспективой до 2030 года.

"Зарубежнефть" создана в 1967 году. Компания имеет опыт международной деятельности в 30 странах, в том числе в Алжире, Вьетнаме, Йемене, Индии, Ираке, Ливии, на Кубе. Кроме того, компания ведет разработку месторождений Центрально-Хорейверского поднятия в Ненецком автономном округе.