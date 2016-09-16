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"Транснефть-Дружба" завершила реконструкцию резервуара на ЛПДС "Прибой"

Экономика и бизнес ТЭК
16 сентября, 17:18 UTC+3
Все работы выполнены в рамках реализации программы капитального ремонта, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных нефтепродуктопроводов на 2016 год
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БРЯНСК, 16 сентября. /ТАСС/. На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Прибой" Сызранского районного нефтепродуктопроводного управления АО "Транснефть-Дружба" завершены работы по реконструкции резервуара, сообщает пресс-служба компании.

Вертикальный стальной резервуар с понтоном емкостью 10 тыс. кубометров введен в эксплуатацию в начале сентября. Кроме того, ведется капитальный ремонт еще двух резервуаров-десятитысячников.

Также на станции завершено техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическим процессом ЛПДС "Прибой" технологического участка магистрального нефтепродуктопровода "Уфа - Западное направление". Объект сдан в эксплуатацию.

Все работы выполнены в рамках реализации программы капитального ремонта, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных нефтепродуктопроводов на 2016 год.

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