Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Транснефть-Логистика" доставила трансформаторы в рамках проекта увеличения мощности ВСТО

Экономика и бизнес ТЭК
16 сентября, 17:35 UTC+3
Протяженность перевозки составила порядка 1,48 тыс. км, на прохождение этого этапа потребовалось около семи суток
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ООО "Транснефть-Логистика" организовало транспортировку шести трансформаторов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) N14 "Олекминск", НПС-17 "Алдан" и НПС-20 "Тында", входящие в трубопроводную систему Восточная Сибирь - Тихий океан (ТС ВСТО) - I. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На каждую из станций было доставлено два силовых масляных трансформатора мощностью 40 тыс. кВА. Масса каждого трансформатора составляет до 79 тонн. Перевозка была выполнена по поручению ООО "Транснефть-Восток" в рамках реализации инвестиционного проекта увеличения мощности трубопроводной системы ВСТО до 80 млн тонн нефти в год.

На НПС-17 "Алдан" (Республика Саха (Якутия)) и НПС-20 "Тында" (Амурская область) груз был доставлен автопоездами в составе тягачей и открытых погрузочных площадок-полуприцепов от одноименных железнодорожных станций. Расстояние между пунктами перевозки составило порядка 10 км.

Для перевозки оборудования на НПС-14 (Республика Саха - Якутия) была применена интермодальная логистическая схема, включающая доставку автопоездов с грузом по р. Лена от порта, расположенного в г. Усть-Кут (Иркутская область), до временного причала в г. Олекминск (Республика Саха (Якутия)).

В порту автомашины были размещены на баржебуксирном составе при помощи портальных кранов, после чего на их полуприцепы были погружены трансформаторы. ООО "Транснефть- Логистика" обеспечило крепление груза к транспортным средствам, которые, в свою очередь, были закреплены на судне. По прибытию в г. Олекминск тягачам был обеспечен самостоятельный съезд на берег по аппарели судна, после чего они были направлены на НПС.

Протяженность перевозки составила порядка 1,48 тыс. км, на прохождение этого этапа потребовалось около семи суток.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки: умершая на уроке танцев школьница имела все медсправки для посещения занятий
2
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома
3
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
4
В РГГУ удивлены претензиям уволившихся педагогов Института психологии
5
Неизвестные похитили двух братьев-школьников в Тульской области
6
Путин: Украина не ратифицировала устав СНГ и не может претендовать на внесение изменений
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама