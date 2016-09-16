"Транснефть-Логистика" доставила трансформаторы в рамках проекта увеличения мощности ВСТО

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ООО "Транснефть-Логистика" организовало транспортировку шести трансформаторов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) N14 "Олекминск", НПС-17 "Алдан" и НПС-20 "Тында", входящие в трубопроводную систему Восточная Сибирь - Тихий океан (ТС ВСТО) - I. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На каждую из станций было доставлено два силовых масляных трансформатора мощностью 40 тыс. кВА. Масса каждого трансформатора составляет до 79 тонн. Перевозка была выполнена по поручению ООО "Транснефть-Восток" в рамках реализации инвестиционного проекта увеличения мощности трубопроводной системы ВСТО до 80 млн тонн нефти в год.

На НПС-17 "Алдан" (Республика Саха (Якутия)) и НПС-20 "Тында" (Амурская область) груз был доставлен автопоездами в составе тягачей и открытых погрузочных площадок-полуприцепов от одноименных железнодорожных станций. Расстояние между пунктами перевозки составило порядка 10 км.

Для перевозки оборудования на НПС-14 (Республика Саха - Якутия) была применена интермодальная логистическая схема, включающая доставку автопоездов с грузом по р. Лена от порта, расположенного в г. Усть-Кут (Иркутская область), до временного причала в г. Олекминск (Республика Саха (Якутия)).

В порту автомашины были размещены на баржебуксирном составе при помощи портальных кранов, после чего на их полуприцепы были погружены трансформаторы. ООО "Транснефть- Логистика" обеспечило крепление груза к транспортным средствам, которые, в свою очередь, были закреплены на судне. По прибытию в г. Олекминск тягачам был обеспечен самостоятельный съезд на берег по аппарели судна, после чего они были направлены на НПС.

Протяженность перевозки составила порядка 1,48 тыс. км, на прохождение этого этапа потребовалось около семи суток.