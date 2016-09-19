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"Дальгазресурс" построит сеть мини-заводов по сжижению газа с Адниканского месторождения

Экономика и бизнес ТЭК
19 сентября, 10:03 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Адниканское месторождение газа - первое и единственное в Хабаровском крае, открыто в 1991 году
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ХАБАРОВСК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Компания "Дальгазресурс", выигравшая аукцион на разработку Адниканского газового месторождения в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, намерена построить здесь логистический центр и сеть мини-заводов по сжижению газа. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава района Петр Титков.

"ООО "Дальгазресурс", которое будет разрабатывать Адниканское газовое месторождение, лицензия выкуплена на аукционе 1 сентября, намерено построить логистический центра на Первом Ургале и сеть мини-заводов по сжижению газа", - сказал Титков.

Он добавил, что инвестиционный проект "Дальгазресурса" может войти в другой проект диверсификации производства в районе - агломерация "Большой Чегдомын", объединение двух сельских и двух городских поселений района. Соглашение о создании такой агломерации уже подписали районные власти и органы местного самоуправления поселений, но предложение о ее создании будут защищать перед Фондом развития моногородов представители краевого правительства, муниципальной власти и управляющей компании "Чегдомын", которая занимается созданием одноименной промзоны в моногороде.

Адниканское месторождение газа - первое и единственное в Хабаровском крае, расположено на Буреинском участке, открыто в 1991 году. Запасы газа в пределах Адниканского месторождения составляют 0,437 млрд кубометров по категории С1, 1,553 млрд кубометров по категории С2. Прогнозные ресурсы газа в пределах участка недр составляют 3,5 млрд кубометров по категории D1л, 0,6 млрд кубометров по категории D1.

С 2006 по 2013 годы на юго-западной части участка работы по лицензии проводила холдинговая компания "Сигма-групп". После проведения сейсморазведочных работ "Сигма- групп" сдала лицензию. 1 сентября на аукционе с двумя участниками лицензию на разработку месторождения выкупила за 19,7 млн рублей.

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