"Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Новороссийска

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Отгрузка нефти в порту Новороссийска возобновлена после приостановки из-за грозы, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
"В Новороссийске из-за грозы с 5 до 9 (часов) утра была приостановлена отгрузка. В настоящее время работа возобновлена", - сказал он.
Демин добавил, что в остальных портах "погода рабочая", опаздывающих танкеров нет.