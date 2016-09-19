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"Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Новороссийска

Экономика и бизнес ТЭК
19 сентября, 10:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Отгрузка приостанавливалась рано утром из-за грозы
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Отгрузка нефти в порту Новороссийска возобновлена после приостановки из-за грозы, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В Новороссийске из-за грозы с 5 до 9 (часов) утра была приостановлена отгрузка. В настоящее время работа возобновлена", - сказал он.

Демин добавил, что в остальных портах "погода рабочая", опаздывающих танкеров нет.

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