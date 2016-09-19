"Новатэк" за прошлую неделю выкупил 199 тыс. своих акций на 132,8 млн руб.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" с 12 по 16 сентября 2016 г. приобрел 199,6 тыс. собственных акций, включая глобальные депозитарные расписки (GDR), в рамках программы обратного выкупа, говорится в сообщении компании.

На закрытии торгов Московской биржи 16 сентября этот пакет акций оценивался в 132,8 млн руб.

Ранее сообщалось, что правление "Новатэка" приняло решение продлить срок действия программы выкупа ценных бумаг до 7 июня 2017 г. с сохранением всех условий выкупа.

7 июня 2012 г. совет директоров "Новатэка" одобрил программу выкупа обыкновенных акций компании и/или глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции (одна GDR представляет 10 акций - прим. ред.), на общую сумму до 600 млн долларов со сроком действия один год.

Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат "Новатэку", через брокера приобретает GDR на Лондонской фондовой бирже и/или обыкновенные акции компании на Московской бирже по рыночным ценам.