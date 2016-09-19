Портфель заказов волгодонского "Атоммаша" по итогам 2016 г. составит 57 млрд. рублей

Агент: Даббур не перейдет в ЦСКА, переговоров между сторонами не будетСпорт 19 сентября, 17:55
Путин назвал победу "Единой России" "авансом со стороны народа"Политика 19 сентября, 17:41
Путин наградил 23 паралимпийцев Почетной грамотой президента РФСпорт 19 сентября, 17:37
Меркель взяла на себя ответственность за очередной провал ХДС, но остается верной себеМеждународная панорама 19 сентября, 17:32
Шойгу: почти 100 тыс. гражданских приняли участие в учениях "Кавказ-2016"Армия и ОПК 19 сентября, 17:31
Александр Овечкин не вышел на раскатку перед матчем с североамериканцамиСпорт 19 сентября, 17:28
Пулково стал одним из самых красивых аэропортов мира по версии The TelegraphТранспорт 19 сентября, 17:26
Постояльцы отеля в Торонто, где живут хоккеисты РФ, были эвакуированыСпорт 19 сентября, 17:20
Путин: Россия будет регулярно проводить открытые соревнования для паралимпийцевСпорт 19 сентября, 17:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Портфель заказов волгодонского завода "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") в текущем году увеличится до 57 млрд рублей. Такой прогноз озвучил глава Росатома Сергей Кириенко по итогам осмотра предприятия в рамках рабочей поездки в Волгодонск вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
"Как только "Атоммаш" вошел в атомную отрасль, он стартовал с 1,6 млрд рублей выручки. В этом году выручка будет уже на уровне 7 млрд рублей, объем контрактации на ближайшие годы - 57 млрд рублей", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба "Атомэнергомаша".