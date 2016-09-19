Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Портфель заказов волгодонского "Атоммаша" по итогам 2016 г. составит 57 млрд. рублей

Экономика и бизнес ТЭК
19 сентября, 16:31 UTC+3
Выручка в 2016 году планируется в объеме 7 млрд рублей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Портфель заказов волгодонского завода "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") в текущем году увеличится до 57 млрд рублей. Такой прогноз озвучил глава Росатома Сергей Кириенко по итогам осмотра предприятия в рамках рабочей поездки в Волгодонск вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

"Как только "Атоммаш" вошел в атомную отрасль, он стартовал с 1,6 млрд рублей выручки. В этом году выручка будет уже на уровне 7 млрд рублей, объем контрактации на ближайшие годы - 57 млрд рублей", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба "Атомэнергомаша".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
2
Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено
3
Опубликованы фото и видео испытаний пушки новейшего истребителя Т-50
4
Предприниматель в подмосковном Жуковском убит при выходе из дома
5
Завершено расследование дела по факту создания секты "бога Кузи"
6
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в Монако
7
Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскам
Темы дня
Реклама