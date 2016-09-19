Портфель заказов волгодонского "Атоммаша" по итогам 2016 г. составит 57 млрд. рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Портфель заказов волгодонского завода "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") в текущем году увеличится до 57 млрд рублей. Такой прогноз озвучил глава Росатома Сергей Кириенко по итогам осмотра предприятия в рамках рабочей поездки в Волгодонск вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

"Как только "Атоммаш" вошел в атомную отрасль, он стартовал с 1,6 млрд рублей выручки. В этом году выручка будет уже на уровне 7 млрд рублей, объем контрактации на ближайшие годы - 57 млрд рублей", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба "Атомэнергомаша".