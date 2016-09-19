Транснефть - Верхняя Волга реализует мероприятия в области энергоэффективности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. АО "Транснефть - Верхняя Волга" реализует мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, сообщает пресс-служба компании.

В этом году АО "Транснефть - Верхняя Волга" планирует снизить удельное потребления электроэнергии на транспортировку нефти по сравнению с тем же периодом прошлого года с 14,71 до 11,08 тыс. кВт.час*млн.т.-км.

План технических мероприятий предприятия предусматривает замену электродвигателей магистральных насосных агрегатов, применение новых типов анодных заземлителей для защиты трубопроводов от коррозии. Мероприятия также включают в себя обновление парка автотранспортных средств, спецтехники и применение новых изоляционных материалов для тепловой сети.

В 2016 году по итогам реализации мероприятий предприятия в области энергосбережения за 7 месяцев экономия в денежном выражении составила около 11 млн руб.