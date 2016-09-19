Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Транснефть - Верхняя Волга реализует мероприятия в области энергоэффективности

Экономика и бизнес ТЭК
19 сентября, 15:46 UTC+3
План технических мероприятий предприятия предусматривает замену электродвигателей магистральных насосных агрегатов, применение новых типов анодных заземлителей для защиты трубопроводов от коррозии
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. АО "Транснефть - Верхняя Волга" реализует мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, сообщает пресс-служба компании.

В этом году АО "Транснефть - Верхняя Волга" планирует снизить удельное потребления электроэнергии на транспортировку нефти по сравнению с тем же периодом прошлого года с 14,71 до 11,08 тыс. кВт.час*млн.т.-км.

План технических мероприятий предприятия предусматривает замену электродвигателей магистральных насосных агрегатов, применение новых типов анодных заземлителей для защиты трубопроводов от коррозии. Мероприятия также включают в себя обновление парка автотранспортных средств, спецтехники и применение новых изоляционных материалов для тепловой сети.

В 2016 году по итогам реализации мероприятий предприятия в области энергосбережения за 7 месяцев экономия в денежном выражении составила около 11 млн руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
3
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
МО РФ: соблюдение перемирия в одностороннем порядке бессмысленно
6
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
7
Социал-демократы побеждают на выборах в Берлине, АдГ войдет в 10-й земельный парламент
Темы дня
Реклама