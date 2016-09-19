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Китай в январе-августе увеличил импорт угля на 12,4% - до 1,557 трлн тонн

Экономика и бизнес ТЭК
19 сентября, 16:33 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Только в августе этот показатель вырос на 52,1% и составил 265,9 млрд тонн
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ПЕКИН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китай в январе-августе 2016 года увеличил импорт угля на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 1,557 трлн тонн. Об этом сообщает Государственное статистическое управление КНР.

Согласно докладу ведомства, только в августе этот показатель вырос на 52,1% и составил 265,9 млрд тонн.

В то же время производство угля в Китае в январе - августе упало на 10,2% - до 2,18 млрд тонн. В августе этот показатель сократился на 11% - до 280 млн тонн.

Запасы этого вида топлива за восемь месяцев текущего года сократились на 12,2% и составили 460 млн тонн.

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