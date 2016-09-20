"Транснефть" ожидает шторм в порту Новороссийска

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" ожидает во вторник шторм в порту Новороссийска, пока отгрузка нефти идет по графику, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"Погода в Новороссийске остается неустойчивой. К концу дня прогнозируют шторм В настоящее время отгрузка идет по графику как и в остальных портах", - сказал он.

Демин добавил, что опаздывающих танкеров нет.