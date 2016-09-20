ИНК в течение суток восстановит прерванную из-за пожаров подачу нефти в ВСТО

ИРКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Иркутская нефтяная компания (ИНК) в среду восстановит подачу нефти в магистральный нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО)", прерванную из-за лесных пожаров в Якутии и на севере Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В ИНК подтвердили, что "в связи сильным задымлением из-за возможных проблем в эксплуатации технологического оборудования, задействованного в подготовке и транспортировке нефти, перекачка сырья с месторождений группу компаний ИНК в систему ВСТО была приостановлена 19 сентября в 12:00 мск".

"Возобновление подачи нефти в ВСТО ожидается в течение суток", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на официального представителя "Транснефти" Игоря Демина, что ИНК прекратила сдачу нефти с Ярактинского месторождения.

По его словам, в Якутии и Иркутской области действуют 6 лесных пожаров с очагами менее 5 км от объектов ВСТО. Огонь подошел до оси трубопровода у НПС14 (Олекминский район Якутии) на 400 метров, у НПС 8 (Киренский район Иркутской области) на 300 метров, у ЦРС "Братск" на 300 метров.

Ситуация в лесах

В профильных министерствах Иркутской области и Якутии ТАСС заверили, что природные пожары не угрожают каким-либо объектам или населенным пунктам.

"На территории Якутии зарегистрировано 12 пожаров общей площадью 1,9 тыс. га, из которых около 800 га приходится на лесной фонд. Причиной возгорания стали сельхозработы. Локализованы шесть пожаров, на ликвидации задействованы 344 человека, в том числе 239 местных жителей. Эти пожары населенным пунктам и промышленным объектам на территории Якутии не угрожают", - сказал руководитель Департамента по лесным отношениям Якутии Вячеслав Попов.

В пресс-службе правительства Иркутской области пояснили, что задымление на объектах ИНК мог вызвать пожар площадью 50 га, действующий в 38 км от поселка Верхнемарково Усть-Кутского района. Очаг, вызванный сухими грозами, был обнаружен еще 16 сентября. Сейчас на борьбе с ним задействованы 15 десантников, более 30 человек от арендаторов лесных участков и 6 единиц техники. Локализовать пожар, по данным властей, пока не удалось.