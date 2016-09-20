Минэнерго РФ: Япония предлагает создать совместный энергетический совет

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Япония предлагает РФ создать российско-японский энергетический совет в сфере углеводородных ресурсов, атомной энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), следует из сообщения Минэнерго России по итогам встречи директора департамента международного сотрудничества ведомства Романа Маршавина с генеральным директором по вопросам международного сотрудничества в области энергетики и технологий Агентства природных ресурсов и энергетики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Хирохидэ Хираи.
"Стороны подчеркнули, что мощный импульс дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества придали переговоры лидеров двух стран - Владимира Путина и Синдзо Абэ - на полях Восточного экономического форума, которые состоялись 2 сентября текущего года во Владивостоке", - отмечается в сообщении Минэнерго.
В развитие достигнутых договоренностей японские партнеры предложили рассмотреть вопрос о создании российско-японского консультационного энергетического совета и формирования в его рамках профильных рабочих групп.