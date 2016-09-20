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Объем торгов нефтепродуктами на бирже в Санкт-Петербурге вырос на 38,6%, до 2,9 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
20 сентября, 16:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, сентября. /ТАСС
Объем торгов в натуральном выражении увеличился на 31,04% - до 83,49 тыс. т
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Объем торгов в секции нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в стоимостном выражении вырос по сравнению с предыдущим торговым днем на 38,6% - до 2,89 млрд рублей, следует из материалов биржи.

Объем торгов в натуральном выражении увеличился на 31,04% - до 83,49 тыс. т. При этом объем продаж бензинов составил 44,46 тыс. т, дизельного топлива - 26,67 тыс. т.

Цена на бензин "Премиум-95" составила 41,18 тыс. руб. за т (+1,33%), бензин "Регуляр-92" - 37,91 тыс. руб. за т (+1,14%), летнее дизельное топливо - 34,43 тыс. руб. за т (+1,57%), на мазут - 9,91 тыс. руб. за т (+0,59%).

Согласно приказу Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ от 2013 г., минимальная величина продаваемых в месяц на биржевых торгах автомобильных бензинов, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей должна составлять 10% от нефтепродуктов, производимых или реализуемых компаниями, занимающими доминирующее положение на соответствующих рынках. Для мазута эта величина составляет 2%.

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