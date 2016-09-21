Иркутский губернатор: "Роснефть" и СХП могут прийти к компромиссу по цене на этилен

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и "Саянскхимпласт" (СХП) ищут компромиссный вариант в споре по цене поставок на этилен, сообщил в среду журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам рабочей встречи с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным.

"Там два подхода к формированию цены: либо, чтобы она основывалась на производстве этилена, либо на производстве смолы. Есть варианты, чтобы были учтены и один и другой коэффициент", - сказал Левченко.

По словам главы региона, у него есть договоренность с Сечиным о проведении дополнительной встречи по проблеме СХП - "чтобы обсудить этот вопрос более предметно". Планируется ли она до или после слушания по делу в иркутском арбитраже, назначенном на 18 октября, губернатор не уточнил.

На прошлой неделе Иркутской арбитражный суд отложил до 18 октября рассмотрение встречных исков "Роснефти" и СХП об объемах поставок и цене на этилен. О причине отсрочки не сообщалось, так как ранее арбитраж по ходатайству Федеральной антимонопольной службы (ФАС) перевел слушания в закрытый режим.

По данным ФАС, "Ангарский завод полимеров" (АЗП, входит в НК "Роснефть") в настоящее время способен производить 216 тыс. тонн этилена в год, но поставлять на нужды СХП может только 119 тыс. тонн, остальное необходимо предприятию для собственного производства. При повышении этого порога АЗП вынужден изымать сырье, предназначенное для собственных нужд, из-за этого цена на элитен для СХП будет расти. Кроме снижения цены при превышении лимита, СХП добивается увеличения поставок этилена до 140 тыс. тонн в 2016 году и до 150 тыс. тонн в 2018 году.

Производство этилена в регионе

В начале февраля на Ангарском заводе полимеров произошел сбой в работе установки по производству этилена и пропилена (ЭП-300). Основная производственная деятельность АЗП была остановлена. Производство было возобновлено 30 июня после ремонта установки, однако 18 июля снова прекращено в связи с остановкой производства ЭП-300. Затем о возобновлении поставок сообщалось 28 июля.

Ангарский завод полимеров является единственным предприятием на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, выпускающим полистирол и полиэтилен высокого давления. Работа завода синхронизирована с производством другого крупного нефтехимического предприятия региона - "Саянскхимпласта", загрузка мощностей которого целиком зависит от поставок этилена с АЗП.

"Саянскхимпласт" - крупнейший российский производитель поливинилхлорида, используемого для изготовления конструкционно- строительных и изоляционных материалов. В 2015 году произвел 201 тыс. тонн поливинилхлорида. Власти региона рассчитывают привлечь Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию (China National Petroleum Corporation, CNPC) к реализации проекта по строительству газопровода от Ковыктинского месторождения на юге региона и переводу предприятия на газовую технологию.