"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийска

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила экспорт нефти из порта Новороссийска, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"С 11 утра вчерашнего дня в Новороссийске штормовое предупреждение. Ветер до 25 м/с. Отгрузка остановлена. Улучшение погоды ожидается сегодня к вечеру", - сказал он.

Демин добавил, что в остальных портах работа по отгрузке нефти идет по графику.

"Остается сложной ситуация с пожарами в Иркутской области и на юге Якутии. Мораторий на сдачу нефти с Ярактинского месторождения сохраняется", - сказал он.

Во вторник стало известно, что "Иркутская нефтяная компания" приостановила поставки в ВСТО из-за лесных пожаров в Иркутской области.