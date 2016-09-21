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"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийска

Экономика и бизнес ТЭК
21 сентября, 10:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
В остальных портах работа по отгрузке нефти идет по графику
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила экспорт нефти из порта Новороссийска, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"С 11 утра вчерашнего дня в Новороссийске штормовое предупреждение. Ветер до 25 м/с. Отгрузка остановлена. Улучшение погоды ожидается сегодня к вечеру", - сказал он.

Демин добавил, что в остальных портах работа по отгрузке нефти идет по графику.

"Остается сложной ситуация с пожарами в Иркутской области и на юге Якутии. Мораторий на сдачу нефти с Ярактинского месторождения сохраняется", - сказал он.

Во вторник стало известно, что "Иркутская нефтяная компания" приостановила поставки в ВСТО из-за лесных пожаров в Иркутской области.

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