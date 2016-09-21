Лицензия "Роснефти" на разведку и добычу на Сандивейском месторождении продлена до 2098 г.

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Лицензия "Роснефти" на разведку и добычу на Сандивейском месторождении продлена до 31 декабря 2098 года. Как следует из материалов нефтяной компании, соответствующее решение принял департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, относящийся к структурам Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).
Решение о продлении лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых в пределах Сандивейского нефтяного месторождения, расположенного в Республике Коми, вступило в силу 13 сентября 2016 года.
Согласно сообщению "Роснефти", компания ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, будет представлять отчет о проведенных работах на участке недр.
Сандивейское нефтяное месторождение открыто в 1982 году. Оно является одним из крупных месторождений в Коми с запасами 20,5 млн тонн. "Роснефть" владеет 10 лицензиями на право недропользования на территории Коми. В промышленном освоении восемь месторождений - Баганское, Южно-Баганское, Северо-Баганское, Веякошорское, Салюкинское, Сандивейское, Среднемакарихинское, Восточно-Веякское.
Коми входит в десятку регионов по добыче нефти, добывая около 3% от общероссийского объема, имея ресурсы для наращивания добычи: Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция занимает четвертое место по запасам в России. В 2016 году в Коми планируется сохранить объем добычи нефти с газовым конденсатом на уровне прошлого года в 15 млн тонн.