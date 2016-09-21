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Минэнерго РФ готовит доклад в правительство о льготах для Новопортовского месторождения

Экономика и бизнес ТЭК
21 сентября, 12:06 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 21, сентября. /ТАСС
Окончательное решение по вопросу отмены льготы примет правительство РФ
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ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Решение об отмене льготы для Новопортовского месторождения "Газпром нефти" пока не принято, Минэнерго РФ готовит доклад, который будет рассмотрен в правительстве. Об этом в кулуарах Тюменского нефтегазового форума сообщил замминистра энергетики Кирилл Молодцов.

"Мы отвечаем за подготовку обосновывающих материалов, готовим доклад", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможной отмене льготы для Новопортовского месторождения "Газпром нефти".

Замминистра добавил, что окончательное решение примет правительство, но не называл какие-либо сроки рассмотрения вопроса. Кроме того, он не стал говорить поддерживает ли министерство отмену льготы.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Минэнерго предложило отменить льготы по экспортной пошлине на нефть для Новопортовского месторождения "Газпром нефти" и Алинского "Сургутнефтегаза".

Согласно закону, льготная ставка действует, пока уровень внутренней нормы доходности проектов не достигнет 16,3%, уточняло издание. По данным газеты, Новопортовское месторождение достигло этого значения с 1 апреля 2016 года, а Алинское - с 1 июля 2016 года. После отзыва льгот компании должны будут платить экспортную пошлину, так как льготная ставка с февраля прошлого года фактически была нулевой. Полная ставка пошлины на сентябрь составляет 80 долларов на тонну.

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