ВТБ предоставил "Силмашинам" банковские гарантии на оборудование для Курской АЭС-2

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ предоставил компании "Силовые машины" банковские гарантии возврата авансового платежа на общую сумму свыше 660 млн рублей. Как сообщается в пресс-релизе банка, гарантии были предоставлены в рамках действующего генерального соглашения о выдаче банковских гарантий, заключенного между банком и "Силовыми машинами", с лимитом 21 млрд рублей.
В пресс-релизе отмечается, что гарантии выпущены в пользу "Дирекции единого заказа оборудования для АЭС" в рамках исполнения работ по контракту на изготовление и поставку комплексного оборудования для первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2.
"Наши гарантийные продукты позволяют компании успешно вести текущую деятельность, заключать выгодные контракты, не отвлекая собственные средства из оборота", - цитирует пресс-служба слова члена правления ВТБ Виктории Вануриной.
Курская АЭС-2 - проектируемая атомная электростанция в п. Макаровка Курской области. Станция планируется для замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС - одной из мощнейших атомных электростанций России.