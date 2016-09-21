Ввод второй очереди "Танеко" позволит Татарстану перерабатывать две трети добываемой нефти

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КАЗАНЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Запуск новой установки по первичной переработке 6 млн тонн нефти в год на комплексе "Танеко" позволит Татарстану перерабатывать две трети добываемой в республике нефти, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету республики в среду. Сейчас здесь перерабатывается около половины добываемой нефти.
"Приоритетными задачами отрасли являются проекты по вводу в эксплуатацию в конце года комплекса глубокой переработки тяжелых остатков на "Таиф-НК", поэтапному вводу на "Танеко" комплекса вторичных углубляющих процессов с получением товарных автобензинов, запуск новой установки первичной переработки нефти мощностью 6 млн тонн в год "ЭЛОУ-АВТ-6", что позволит перерабатывать две трети добываемой в республике нефти", - сказал Минниханов.
В Татарстане действуют два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компаниям "Таиф-НК" и "Танеко", в 2015 году они переработали около 17 млн тонн нефти, в то время как в республике было добыто более 33,1 млн тонн нефти. Новую установку на "Танеко" планируется запустить в 2017 году, примерный объем инвестиций в проект составляет около 196 млрд рублей.
В послании Госсовету Минниханов подчеркнул, что Татарстан нацелен "на рост нефтедобычи с обеспечением максимального уровня переработки внутри республики". Глава республики отметил, что "эффективность при разработке месторождений нефти с трудноизвлекаемыми запасами показали малые нефтяные компании республики", доля которых в общем объеме нефтедобычи составляет 22%. По словам Минниханова, локомотивом экономики региона остается нефтегазохимический комплекс, а крупнейшие компании отрасли - группа "Татнефть" и группа "Таиф" - во многом определяют налоговый потенциал республики. Он также уточнил, что "в последние месяцы текущего года индекс промышленного производства в Татарстане превышает 104%, наблюдается устойчивый рост валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал".
"Танеко" - комплекс по переработке нефти в Татарстане, входит в структуру "Татнефти", первая очередь запущена в 2010 году. Завод "Таиф-НК" входит в группу компаний "Таиф", выпускает 22 вида продукции, в том числе бензин, судовое и дизельное топливо, дорожный битум.