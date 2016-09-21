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Псковская область в течение 5 лет будет гасить долги "Газпрому" объемом 500 млн рублей

Экономика и бизнес ТЭК
21 сентября, 13:39 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 21, сентября. /ТАСС
В настоящее время текущие платежи предприятиями региона оплачиваются в полном объеме
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ПСКОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Предприятия Псковской области получат отсрочку платежей по долгам за газ на 5 лет, сообщили в среду в пресс-службе администрации региона по итогам встречи губернатора Андрея Турчака с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"В результате обсуждения накануне достигнута договоренность о согласовании графика погашения задолженности с отсрочкой платежей на 5 лет", - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, в настоящее время текущие платежи предприятиями региона оплачиваются в полном объеме. За последние 5 месяцев задолженность за поставленный газ сократилась более чем на 520 млн рублей. Как уточнили в ведомстве, это дало возможность продолжать инвестиционные и социальные программы "Газпрома" в Псковской области.

Так, за 7 лет последних лет уровень газификации в Псковской области вырос с 33% до 51%. В этом году "Газпром" направит 340 млн рублей на сооружение трех межпоселковых газопроводов и разработку проектно-сметной документации для населенных пунктов одного из отдаленных районов. За счет АО "Газпром теплоэнерго" в регионе построено 17 блочно- модульных котельных, которые позволили улучшить качество коммунальных услуг для населения региона, подчеркнули в администрации.

По социальной программе "Газпром - детям" в 2017 году в приграничных районах Псковщины будут построены восемь физкультурно-оздоровительных комплексов. В этом году "Газпром" приступает к строительству крытой ледовой арены и бассейна в Великих Луках.

По данным сайта ООО "Газпром межрегионгаз Псков", просроченная дебиторская задолженность области составляет свыше 587 млн рублей. Наиболее крупным должником является муниципальное предприятие "Псковские теплосети", чья просрочка составляет свыше 357 млн рублей. Тем не менее, власти города уже объявили, что отопительная кампания в областном центре начнется 3 октября.

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