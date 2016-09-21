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Сечин: нефтяная отрасль нуждается в налоговом стимулировании

Экономика и бизнес ТЭК
21 сентября, 15:56 UTC+3 /Обновлено,
Льготы должны содержать универсальные подходы, основанные на свойствах коллектора, химических и физических свойствах нефти, на обводненности месторождений и обеспеченности проектов инфраструктурой
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НОВО-ОГАРЕВО, 21 сентября. /ТАСС/ Нефтяная отрасль нуждается в налоговом стимулировании, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе телемоста, посвященного запуску Восточно-Мессояхского месторождения в промышленную эксплуатацию.

"В связи с высокой конкуренцией на мировых рынках углеводородов поддержание добычи и ввод новых месторождений для российской нефтяной промышленности становится крайне важным. Наша отрасль нуждается в налоговом стимулировании для того, чтобы мы были конкурентоспособными на мировых рынках", - сказал он.

"Нам кажется, что прорабатываемые льготы должны содержать универсальные подходы, основанные на свойствах коллектора, химических и физических свойствах нефти, на обводненности месторождений и обеспеченности проектов инфраструктурой", - добавил глава "Роснефти".

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