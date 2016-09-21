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Парламент Болгарии одобрил законопроект о компенсации долга по АЭС "Белене"

Экономика и бизнес ТЭК
21 сентября, 15:53 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
На данный момент, с учетом штрафных санкций, NEC должна заплатить российской компании "Атомстройэкспорт" более 628,9 млн евро
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СОФИЯ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Парламент Болгарии в среду на первом чтении одобрил законопроект о предоставлении финансовой помощи Национальной электрической компании (NEC) для того, чтобы она смогла погасить долги по решению международного арбитражного суда по проекту АЭС "Белене".

"Приняв этот законопроект, мы на практике попытаемся развязать сложный узел в энергетическом секторе Болгарии и решить серьезную проблему Национальной электрической компании. Мы должны исполнить решение международного арбитража и заплатить за оборудование для "Белене", - заявила в парламенте министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

Министр подчеркнула, что если долг не будет заплачен, то риски перед энергетической системой страны будут значительны.

"Если закон будет принят, то мы остановим ежедневные выплаты в 364 тыс. левов (167 тыс. евро), прекратим ситуацию, когда каждые три дня долги NEC увеличиваются на миллион левов (около 500 тыс. евро). Объем этих штрафов может стать угрожающим и нарушить финансовое состояние компании и всего энергетического сектора. Возможна и более критичная ситуация, если "Атомстройэкспорт" подаст иск о банкротстве NEC", - предупредила Петкова.

Кто виноват

При активном обсуждении законопроекта "левые" и "правые" политики около двух часов обвиняли друг друга в сложившейся ситуации. Обсуждали вопрос о том, кто больше виноват: тот, кто начал строительство станции, или тот, кто это строительство остановил, и нужна ли Болгарии вторая атомная электростанция. В итоге решение о предоставлении государственной помощи для NEC по оплате долга перед российской компанией было принято большинством голосов народных депутатов.

Представители Болгарской социалистической партии в голосовании не участвовали. Они настаивали на том, чтобы одновременно с решением о выплате долга был отменен мораторий на строительство АЭС, принятый парламентом в 2012 году, но эта инициатива не была поддержана.

Ожидается, что на ближайшей неделе законопроект будет принят во втором, окончательном чтении, после чего правительство обратится в Еврокомиссию, чтобы согласовать оказание NEC государственной финансовой помощи. На данный момент, с учетом штрафных санкций, NEC должна заплатить российской компании "Атомстройэкспорт" более 628,9 млн евро.

Накануне Теменужка Петкова говорила, что правительство Болгарии может выделить 1,2 млрд левов (около 600 млн евро) Национальной электрической компании для оплаты судебного иска Росатому по проекту АЭС "Белене".

Как сообщалось ранее, в июне текущего года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу "Атомстройэкспорта" (ASE, входит в структуру Росатома) в споре с NEC о прекращении проекта АЭС "Белене".

София отказалась от строительства двухблочной АЭС "Белене" мощностью 2 ГВт в марте 2012 г. По подписанному в 2006 г. контракту строить станцию по российскому проекту должен был "Атомстройэкспорт", заказчиком выступала NEC.

Проект остановили после прихода к власти в Болгарии правительства Бойко Борисова, высказывавшего претензии к высокой стоимости станции.

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