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ФАС ожидает рост цен на нефтепродукты в РФ в 2016 г. в пределах инфляции

Экономика и бизнес ТЭК
21 сентября, 15:44 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
По данным Росстата, с начала года цены на бензин выросли на 3,5%, на дизельное топливо - остались неизменными
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает рост цен на нефтепродукты в РФ в 2016 г. в пределах инфляции, заявил журналистам глава службы Игорь Артемьев.

"Мы можем сказать, что и в этом году мы ожидаем соответствующий рост цен (на нефтепродукты - прим. ред.) в пределах инфляции", - сказал он, уточнив, что речь идет как об оптовых ценах, так и о розничных.

По данным Росстата, с начала года цены на бензин выросли на 3,5%, на дизельное топливо - остались неизменными. При этом инфляция, исходя из данных ведомства, с начала года составила 3,9%, в годовом выражении на 12 сентября 2016 г. она снизилась до 6,6%.

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