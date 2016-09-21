ФАС ожидает рост цен на нефтепродукты в РФ в 2016 г. в пределах инфляции

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает рост цен на нефтепродукты в РФ в 2016 г. в пределах инфляции, заявил журналистам глава службы Игорь Артемьев.
"Мы можем сказать, что и в этом году мы ожидаем соответствующий рост цен (на нефтепродукты - прим. ред.) в пределах инфляции", - сказал он, уточнив, что речь идет как об оптовых ценах, так и о розничных.
По данным Росстата, с начала года цены на бензин выросли на 3,5%, на дизельное топливо - остались неизменными. При этом инфляция, исходя из данных ведомства, с начала года составила 3,9%, в годовом выражении на 12 сентября 2016 г. она снизилась до 6,6%.