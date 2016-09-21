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Замглавы Минэнерго: правкомиссия по ТЭК состоится в течение месяца

Экономика и бизнес ТЭК
21 сентября, 15:38 UTC+3 ТЮМЕНЬ 21, сентября. /ТАСС
Ранее планировалось, что правкомиссия состоится 20 сентября, но она проведена не была
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ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по ТЭК под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича состоится в течение месяца, скорее всего, в начале октября. Об этом заявил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Это вопрос ближайшего месяца", - сказал он, уточнив, что в сентябре провести правкомиссию по ТЭК, скорее всего, не получится, "скорее всего, речь идет уже о начале октября".

Ранее планировалось, что правкомиссия состоится 20 сентября, но она проведена не была.

До этого Молодцов говорил, что Минэнерго планирует на правительственной комиссии по ТЭК поднять вопрос о потенциале переработки нефтепродуктов и обсудить потребности внутреннего рынка.

При этом он не исключал, что на ней будет обсуждаться вопрос налогообложения нефтяной отрасли.

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