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Игналинской АЭС разрешено приступать к "горячим" испытаниям хранилища ОЯТ

Экономика и бизнес ТЭК
21 сентября, 15:28 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов
В ходе испытаний планируется загрузить отработанным ядерным топливом и перевезти в хранилище десять контейнеров новой конструкции
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ВИЛЬНЮС, 21 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Демонтируемая Литвой Игналинская атомная электростанция (ИАЭС) получила лицензию на эксплуатацию временного хранилища отработанного ядерного топлива (ОЯТ), сообщила Государственная инспекция по атомной энергетике балтийской республики в среду.

"Данное разрешение позволяет ИАЭС начать так называемые "горячие" испытания и в реальных условиях проверить все технологические операции", - отметила инспекция. В ходе испытаний планируется загрузить отработанным ядерным топливом и перевезти в хранилище десять контейнеров новой конструкции.

Холодные испытания на временном хранилище были завершены в июне текущего года. Следующий этап тестирования - "горячие" испытания - планировалось начать в конце сентября.

В бассейне отработанного топлива 1-го реактора ИАЭС хранятся 7175 тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), в бассейне 2-го реактора - 7246 единиц. Первый реактор был полностью разгружен в 2009 году, на втором в июне оставалось 1134 ТВЭЛа.

Единственная в странах Балтии Игналинская АЭC (в эксплуатацию была введена в 1983 году) с реакторами РБМК "чернобыльского" типа по настоянию Брюсселя была остановлена 31 декабря 2009 года. До этого ни одна из стран не занималась плановым выводом из эксплуатации станций такого типа.

Срок завершения демонтажа ИАЭС Литва с планировавшегося 2029-го из-за сложности процесса перенесла на 2038 год. Радиоактивно загрязненные детали будут временно, до перевозки на место окончательного захоронения, помещены в буферное хранилище на территории объекта. Проект демонтажа ИАЭС стоимостью около 3 млрд евро в основном финансируется за счет средств ЕС.

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