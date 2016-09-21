Компании Татарстана поставят на баланс нематериальные активы для роста стоимости

КАЗАНЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Ведущие компании Татарстана поставят на баланс нематериальные активы для повышения кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности. Такую задачу в среду сформулировал президент республики Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету, передал корреспондент ТАСС.

"Отдельное внимание руководителей предприятий хочу обратить на нематериальные активы. У ряда компаний отсутствует понимание важности данного вопроса, в результате их стоимость является недооцененной", - сказал президент.

Минниханов отметил, что лично поручил провести в республике аудит интеллектуальной собственности.

"На ведущих предприятиях республики доля интеллектуальной собственности в совокупных активах остается невысокой. Мы явно недооцениваем свой потенциал, предприятиям необходимо капитализировать интеллектуальные активы, ставить уникальные разработки на баланс. Это значительный резерв для роста кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности", - подчеркнул глава Татарстана.

Ранее Минниханов говорил, что на фондовом рынке значительно занижена стоимость "Татнефти", которая имеет целый ряд инновационных разработок в области добычи сверхвязкой нефти и обладает собственным научным полигоном.

В стратегии развития "Татнефти" до 2025 года в качестве одного из приоритетов указано удвоение стоимость компании, которая должна составить не менее 21,5 млрд долларов. Сейчас она оценивается в 10,8 млрд долларов.