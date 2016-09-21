Группа "Трансойл" за июнь-август перевезла свыше 80 тыс. тонн нефти для "ВПК-Ойл"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Группа "Трансойл" в июне-августе 2016 года в рамках комплексной услуги обеспечила перевозку более 80 тыс. тонн нефти по маршруту Анжерская - Коченево в интересах ООО "ВПК-Ойл". Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного оператора.
По данным компании, в сентябре-декабре ежемесячный объем перевозок составит 30 тыс. тонн нефти. Таким образом, до конца 2016 года"Трансойл" планирует перевезти порядка 200 тыс. тонн нефти.
По условиям контракта "Трансойл" предоставляет ООО "ВПК- Ойл" комплексную услугу, включающую прием нефти из системы магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" на узле учета ООО "НПЗ "Северный Кузбасс", хранение и налив нефти в цистерны, услугу по предоставлению подвижного состава и организацию перевозок до станции назначения - Коченево, на Коченевский НПЗ клиента.
"Развитие комплексных логистических решений является сформировавшимся трендом на рынке операторских услуг и соответствует стратегическим целям бизнеса Группы. Так, на протяжении длительного времени работает и успешно себя зарекомендовал сервис по перевозке и перевалке в порту Усть- Луга", - подчеркнул Дмитрий Зиновьев заместитель генерального директора по коммерции.
С августа "Трансойл" также приступил к перевозке гудрона с Коченевского НПЗ в адрес завода по производству битумов ТОО "Газпромнефть-Битум Казахстан". В соответствии с условиями контракта, объем перевозок битума в Казахстан составит около 5 тыс. тонн в месяц.
ООО "ВПК-Ойл" является единственным в Новосибирской области предприятием по переработке углеводородного сырья, ориентированным на региональное развитие нефтеперерабатывающей отрасли. На сегодняшний день мощность завода по переработке сырья составляет 600 тыс. тонн в год.
Транспортно-логистическая группа "Трансойл" - российский железнодорожный оператор, предоставляющий услуги грузовых перевозок в собственном и арендованном подвижном составе. Выручка группы по РСБУ в 2015 году составила 87,1 млрд рублей.
На территории Новосибирской области "Трансойл" представлен собственной вагоноремонтной площадкой - ООО "ВРК "Купино". Основной объем вагонов, проходящих ремонт и подготовку на площадке ВРК, обеспечивает перевозку продукции Омского НПЗ ОАО "Газпром нефть" и Яйского НПЗ ЗАО "НефтеХимСервис", а также Пуровского ЗПК ОАО "Новатэк" и крупнейших перерабатывающих мощностей ОАО "НК "Роснефть" - Ачинского, Анграского НПЗ и группы самарских заводов.