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"Россети" направят средства от допэмисии на создание инфраструктуры для ЧМ-2018

Экономика и бизнес ТЭК
22 декабря, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Средства будут направлены на создание энергоинфраструктуры в зоне ответственности "МРСК Волги", "МРСК Юга" и "Янтарьэнерго"
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Россети" направят средства от дополнительного выпуска 3,26 млрд акций на создание энергетической инфраструктуры для чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщили ТАСС в компании.

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"Средства будут направлены на создание энергетической инфраструктуры для чемпионата мира в зоне ответственности "МРСК Волги", "МРСК Юга" и "Янтарьэнерго", - сказали в "Россетях".

Ранее совет директоров компании принял решение о дополнительном размещении 3,25 млрд акций по открытой подписке. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 рубль, цена размещения одной акции превысит номинал на несколько копеек.

19 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной эмиссии акций "Россетей" с обеспечением доли РФ в компании не менее 87,91%, что соответствует нынешнему уровню.

Правительству в течение трех месяцев поручено подготовить документы, касающиеся определения размера доли участия РФ в уставном капитале компании.

"Россети" объединяют 70% распределительных и более 90% магистральных электросетевых активов государства. В управлении компании находятся 37 дочерних и зависимых обществ, в том числе 14 межрегиональных, и Федеральная сетевая компания. 87,9% акций "Россетей" принадлежит государству, 9,08% - юридическим, 3,02% - частным лицам.

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