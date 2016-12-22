Иран может выставить гигантское месторождение Азадеган на аукцион в I квартале 2017 г.

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Иран может завершить подготовку документации для выставления на международный тендер месторождения Азадеган, к которому может проявлять интерес российская "Роснефть", через два месяца. Об этом сообщил замглавы национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Голям Реза Манучехри, передает агентство IRNA.

По его словам, в настоящее время Азадеган производит до 130 тыс. баррелей нефти в сутки, при этом 80 тысяч из этого объема приходятся на Северный Азадеган, 50 тысяч - на Южный Азадеган. В перспективе добычу на месторождении можно будет увеличить еще на 100 тыс. баррелей в сутки, отметил Манучехри. При этом он сказал, что "цель - довести добычу на месторождении до 600 тыс. баррелей в сутки, но это уже в долгосрочном периоде".

Манучехри также добавил, что по проекту Азадеган предполагается заключить 20-летний контракт. При этом срок жизни самого месторождения достигает 50-60 лет, добавил он.

Запасы имеют крайне сложные характеристики, поэтому условия конкурса будут содержать специальные требования к участникам, отметил Манучехри, не уточняя подробностей.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане говорил, что месторождением Азадеган, равно как и проектами Яран, Купал и Марун в Иране интересуется российская компания "Роснефть".

Месторождение Азадеган находится в провинции Хузестан, открыто в 1999 году. Совокупные извлекаемые запасы Азадегана оцениваются в 9 млрд баррелей. По данным на 2014 год, геологические запасы месторождения оценивались в 42 млрд баррелей.