Иран может выставить гигантское месторождение Азадеган на аукцион в I квартале 2017 г.

Футболист "Баварии" Хуммельс покрасил волосы из-за проигранного спораСпорт 22 декабря, 16:47
Михалков разработал концепцию развития Ялтинской киностудииКультура 22 декабря, 16:44
Новую ледовую арену планируют построить в Екатеринбурге к 2018 годуСпорт 22 декабря, 16:39
Премьер Турции: виновные в гибели Андрея Карлова будут наказаныМеждународная панорама 22 декабря, 16:28
Инфантино: ЧМ-2018 по футболу в России будет "чистым" в плане допингаСпорт 22 декабря, 16:28
Чемпионат России по футболу сезона-2016/17 возобновится 3 мартаСпорт 22 декабря, 16:27
СМИ: футболист Луис Адриано будет получать в "Спартаке" €4 млн за сезонСпорт 22 декабря, 16:23
Мини-завод по переработке нефти планируется построить в "Артеке"Общество 22 декабря, 16:23
Выборы главы Российской федерации стрельбы из лука запланированы на 10 февраляСпорт 22 декабря, 16:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Иран может завершить подготовку документации для выставления на международный тендер месторождения Азадеган, к которому может проявлять интерес российская "Роснефть", через два месяца. Об этом сообщил замглавы национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Голям Реза Манучехри, передает агентство IRNA.
По его словам, в настоящее время Азадеган производит до 130 тыс. баррелей нефти в сутки, при этом 80 тысяч из этого объема приходятся на Северный Азадеган, 50 тысяч - на Южный Азадеган. В перспективе добычу на месторождении можно будет увеличить еще на 100 тыс. баррелей в сутки, отметил Манучехри. При этом он сказал, что "цель - довести добычу на месторождении до 600 тыс. баррелей в сутки, но это уже в долгосрочном периоде".
Манучехри также добавил, что по проекту Азадеган предполагается заключить 20-летний контракт. При этом срок жизни самого месторождения достигает 50-60 лет, добавил он.
Запасы имеют крайне сложные характеристики, поэтому условия конкурса будут содержать специальные требования к участникам, отметил Манучехри, не уточняя подробностей.
Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане говорил, что месторождением Азадеган, равно как и проектами Яран, Купал и Марун в Иране интересуется российская компания "Роснефть".
Месторождение Азадеган находится в провинции Хузестан, открыто в 1999 году. Совокупные извлекаемые запасы Азадегана оцениваются в 9 млрд баррелей. По данным на 2014 год, геологические запасы месторождения оценивались в 42 млрд баррелей.