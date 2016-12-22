Власти: Якутия дала льготы "Роснефти" при условии увеличения выплат в бюджет

ЯКУТСК, 22 декабря. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Введенные властями Якутии льготы для нефтедобывающих компаний в первую очередь касаются дочернего предприятия "Роснефти" - "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", ведущего разработку в регионе Среднеботоубинского месторождения. Такой шаг был сделано осознанно, с целью ежегодного увеличения налоговых выплат в бюджет. Об этом во время итоговой пресс-конференции сообщил глава Якутии Егор Борисов.

Ранее сообщалось, что компания получит налоговые льготы по имуществу и налогу на прибыль. В октябре 2016 года НК "Роснефть" и консорциум индийских компаний, состоящий из Oil India, Indian Oil и Bharat PetroResources, закрыли сделку по купле-продаже 29,9% доли в "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". Инвестиции консорциума в проект "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и "Ванкорнефть", доля в котором индийских государственных компаний составляет 49,9%, оцениваются в $5 млрд.

"Когда речь идет о привлечении инвестиций в республику, механизмы могут быть разные - начиная от налоговых льгот и заканчивая поддержкой из бюджета. Предоставить налоговые льготы компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" - это была просьба "Роснефти". Мы поставили им дополнительные условия, что объем уплаты налогов в бюджет республики должен ежегодно увеличиваться, и капвложения должны быть не менее 10 млрд рублей в год. Все условия выполняются компанией, и мы пошли на это осознанно, чтобы получить крупного налогоплательщика", - сказал глава Якутии.

Налоговые льготы

Помимо региональных льгот, как сообщалось ранее, правительство РФ утвердило льготу на экспортную пошлину для Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Согласно распоряжению, количество нефти, которое может быть вывезено с применением льготы, равно 10,75 млн тонн.

Ранее ТАСС сообщал, что налоговые льготы в регионе для "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" будут действовать в течение пяти лет. Предлагается снизить региональную часть налога на прибыль до 13,5% сроком на 5 лет и предоставить пониженные ставки по налогу на имущество, принятого на бухгалтерский учет после 1 января 2017 года, - 0% на первые 3 года, 0,8% - на четвертый год, 0,5% - на пятый год.

Власти Якутии установили несколько условий предоставления налоговых льгот, в частности, наличие госрегистрации организации на территории региона, а также она не должна являться участником консолидированной группы налогоплательщиков. Объемы добычи нефти должны быть не менее 1 млн тонн в год в период с 2016 по 2018 год, с 2019 по 2020 год - не менее 3 млн тонн в год. Ожидается, что впоследствии республика получит увеличение объемов инвестиций на 11 млрд рублей, валовой объем добычи нефти возрастет на 7 млн тонн, налоговые платежи возрастут на 5 млрд рублей, будет создано около 1 тыс. новых мест, из которых 30% - местные кадры.

"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет в Якутии разработку Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в тройку самых крупных активов "Роснефти" в Восточносибирском нефтяном кластере. Извлекаемые запасы месторождения по категории АВС1+С2 составляют 166 млн тонн нефти и конденсата, и 180 млрд куб. м газа. Планы разработки месторождения предусматривают выход на полку добычи на уровне 5 млн тонн нефти в год. На данный момент на месторождении добыто 3 млн тонн нефти с начала ввода его в промышленную эксплуатацию в 2013 году. Британская BP владеет 20% долей в компании.