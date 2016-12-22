"Транснефть" завершает реконструкцию магистрального нефтепровода Куйбышев - Лисичанск

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. ООО "Транснефть - ТСД" завершает работы по проекту реконструкции магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев - Лисичанск, говорится в сообщении компании.

В текущем месяце к действующему нефтепроводу были подключены последние девять из планируемых к замене реконструированных участков общей протяженностью 86,2 км.

Отмечается, что необходимость масштабной модернизации нефтепровода была обусловлена неудовлетворительным состоянием металла труб, изготовленных в семидесятых годах прошлого века.

Всего в рамках проекта, в период с 2013 года по 2016 год, было заменено 869 км нефтепровода, при этом в 2016 году реконструировано 363 км.

В 2017 году планируется подключить последний участок в рамках проекта модернизации - подводный переход основной нитки магистрального нефтепровода через р. Хопер, протяженностью 2,9 км. Строительство участка началось в 2016 году. Подключение данного участка запланировано на третий квартал 2017 года.